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Він не навчиться боксувати за 4-5 місяців: в команді Усика вже списують Джошуа в реванші

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
1 жовтня, 20:43
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Олександр Усик і Ентоні Джошуа ще раз зустрінуться в реванші. Однак в команді Усика не вірять, що британець зможе створити проблеми українцю
Ентоні Джошуа програв Олександру Усику
Ентоні Джошуа програв Олександру Усику / Фото: REUTERS

У першому поєдинку Усик повністю перебоксував Джошуа і здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Джошуа покладався на свій потужний удар, але так і не зміг знайти момент, щоб його використовувати.

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Промоутер Усика Олександр Красюк вважає, що Джошуа потрібно повернутися до своїх витоків з силовим боксом, адже перебоксувати Усика у нього все одно не вийде.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Якби я був радником Джошуа, то радив би йому зробити упор на свої переваги – габарити, міць, вага, розмах рук і інші речі, які допомагали йому в минулому.

Проблема в тому, що він не навчиться боксувати за 4-5 місяців. Це неможливо, оскільки для цього потрібні роки, десятки років тренувань", – сказав Красюк в інтерв'ю Betfred Boxing Show.

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Втім, команді Усика не варто бути занадто самовпевненими перед реваншем з Джошуа. Британець не просто так отримав 22 зі своїх 24 перемог достроково. Міць британця прекрасно відчув на собі Володимир Кличко.

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