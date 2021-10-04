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Не популярный! Промоутер Ломаченко вынес приговор Усику

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
4 октября, 16:41
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Один из самых влиятельных промоутеров мирового бокса Боб Арум заявил, что ему предлагали сотрудничать с Александром Усиком, но первый тяжелый вес не интересен в Америке
Арум отказался работать с Усиком
Арум отказался работать с Усиком

Глава промоутерской компании Top Rank, среди клиентов которой Тайсон Фьюри и Василий Ломаченко, объяснил почему не подписал Александра Усика после его перехода в профессионалы. Ранее Притула разнес патриотизм Усика.

Боб Арум заявил, что украинец тогда выступал в первом тяжелом весе, который не пользуется в США большой популярностью.

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"Я хочу сказать вам, что в боксе мало таких приятных людей, как Усик. Он очень умный и веселый. Как друг мне он очень сильно нравится. Я всегда замечательно к нему относился, но...

Я американский промоутер, а он выступает в первом тяжелом весе. Я не могу зарабатывать для него деньги в этом дивизионе. Это правда. Я знал, что он обладает потрясающими способностями. Но что, черт побери, я бы делал с крузером в США? Этот дивизион тут не популярный", – цитирует Арума fightnews.info.

Усик начинал карьеру в первом тяжелом весе, а после того как стал абсолютным чемпионом, перешел в супертяжелую категорию.

Ранее мы писали, что Усика заподозрили в договорняке с Джошуа. Бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев считает, что Александр Усик и Энтони Джошуа могли договориться о результате первого боя.

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