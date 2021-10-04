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Усик – це не Руїс. Промоутер Ф'юрі виніс вирок Джошуа в реванші з українцем

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
4 жовтня, 00:30
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Френк Воррен вже готує публіку до бою Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі, а перемогу Ентоні Джошуа в повторному поєдинку з українцем вважає нереальною
Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Промоутер Френк Уоррен, який займається справами Тайсона Ф'юрі, не бачить у Ентоні Джошуа шансів здолати Олександра Усика в реванші, який планується на лютий-березень.

Читайте також: Ф'юрі назвав Усика крадієм і оголосив на нього полювання

"Тиждень тому на стадіоні "Тоттенгем" були яскраві феєрверки, але вони виявилися єдиними пострілами від кута Ентоні Джошуа. Олександр Усик загасив вогонь Ей-Джея", – так барвисто Воррен висловився про перемогу Усика над Джошуа в коментарі для Boxingscene.

"Як же ми всі хотіли б побачити Ф'юрі проти Джошуа на піку їхніх можливостей. Але тепер цього не буде".

"Усик зараз – великий гравець в суперважкій вазі".

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Усик із чемпіонськими поясами
Усик із чемпіонськими поясами / Фото: Reuters

"Лежачого не б'ють. Я не хочу добивати Джошуа. Але я не можу уявити, що його реванш з Усиком буде істотно відрізнятися від того, що ми вже бачили".

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"На відміну від Енді Руїса, попереднього кривдника Джошуа, якого Ентоні здолав потім у повторному бою, Усик не буде поневірятися по вечірках і не втратить жахливим чином свою форму", – заявив промоутер Тайсона Ф'юрі.

Руїс vs Джошуа
Руїс vs Джошуа / Фото: Reuters

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При цьому Френк Воррен вже почав готувати публіку до можливого поєдинку Усик – Ф'юрі.

"Бій з Усиком – очевидне рішення за умови, що у нас все добре складеться 9 жовтня", – зауважив Воррен, маючи на увазі поєдинок Тайсона проти Деонтея Вайлдера найближчої суботи.

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