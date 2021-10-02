Білий рушник! Усика позбавили дострокової перемоги! Батько Ф'юрі скипів

Джон Ф'юрі, батько чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, вважає, що у Олександра Усика вкрали перемогу технічним нокаутом в бою з Ентоні Джошуа

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

На думку Джона Ф'юрі, Олександру Усику в бою з Ентоні Джошуа мали дати дострокову перемогу, а не менш престижний виграш одноголосним рішенням суддів. Незадовго до фінального гонгу кут Джошуа розмахував білим рушником, але рефері це проігнорував.

"Я гадаю, що Усика позбавили дострокової перемоги, тому що за десять секунд до фінального гонгу хтось махав рушником. Я впевнений, що Усику слід було віддати дострокову перемогу", – сказав Джон Ф'юрі каналу Boxing Social.

"Чому Усику не дали дострокову перемогу? Тому що він бився на виїзді, а Джошуа виступав удома. Таке трапляється по всьому світу. Проте я віддаю належне Усику. Він зробив все, що від нього вимагалося, і зробив все прекрасно, показавши рішучість і волю до перемоги".

"Того вечора переміг боєць, який виявився кращим. Олександр Усик – неймовірний технар. Просто погляньте на послужний список і досягнення Усика. Україна може ним пишатися", – додав Джон Ф'юрі.

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Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Тайсон і Джон Ф'юрі / Фото: Instagram

Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа планується на лютий-березень. За словами промоутера Ей-Джея, Едді Гірна, повторний поєдинок суперників теж, радше за все, прийме Велика Британія.

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Тим часом перший тренер українця Сергій Лапін заявив, що Усик впорається і з Ф'юрі – потрібно тільки усунути недоліки в ближньому бою.