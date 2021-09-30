Народ в Україні дикий. Я теж хочу в Крим: Редкач заступився за Усика

Скандальний український боксер Іван Редкач зробив нову заяву. Він вирішив заступитися за Олександра Усика і знову образив український народ

Іван Редкач вчергове образив українців

Редкач опублікував у себе в Instagram скріншот новини з російського сайту з заголовком: "Російський громадянин України": боксер Усик збирається їхати в Крим".

Усик сам заявив, що відправиться в Крим, як тільки отримає свої чемпіонські пояси. Титули WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі дісталися українцеві після перемоги над Ентоні Джошуа.

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Редкача розгнівав такий заголовок, і він вирішив висловити все, що він думає про українців, хоча стаття була розміщена якраз на російському сайті. У ній були лише думки автора і місцевого політичного оглядача, ніякої реакції українців.

"Не пофіг, куди він поїде? Ось народ в Україні дикий. Я теж хочу в Крим. Розумничка, Саша", – прокоментував пост Редкач.

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Нагадаємо, що деякий час тому Редкач заявив, що не любить українців і вважає їх жебраками в душі. Відзначимо, що вже багато років Іван живе в США.