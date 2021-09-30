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Народ в Украине дикий. Я тоже хочу в Крым: Редкач заступился за Усика

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
30 сентября, 22:21
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Скандальный украинский боксер Иван Редкач сделал новое заявление. Он решил заступиться за Александра Усика и снова оскорбил украинский народ
Иван Редкач в очередной раз оскорбил украинцев
Иван Редкач в очередной раз оскорбил украинцев

Редкач опубликовал у себя в Instagram скриншот новости с российского сайта с заголовком: "Русский гражданин Украины": боксер Усик собирается ехать в Крым".

Усик сам заявил, что отправится в Крым, как только получит свои чемпионские пояса. Титулы WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе достались украинцу после победы над Энтони Джошуа.

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Редкача разгневал такой заголовок, и он решил высказать все, что он думает об украинцах, хотя статья была размещена как раз на российском сайте. В ней были лишь мнения автора и местного политического обозревателя, никакой реакции украинцев.

"Не пофиг, куда он поедет? Вот народ в Украине дикий. Я тоже хочу в Крым. Умничка, Саша", – прокомментировал пост Редкач.

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Напомним, что некоторое время назад Редкач заявил, что не любит украинцев и считает их нищими в душе. Отметим, что уже много лет Иван живет в США.

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