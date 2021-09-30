Тепер я знаю, як тебе перемогти: Джошуа знайшов підхід до Усика. У реванш буде рубка!

Британський боксер Ентоні Джошуа поступився Олександру Усику та втратив чотири чемпіонські пояси. Втім, він упевнений, що зможе перемогти в реванші і вже знайшов рецепт успіху

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

У контракті боксерів на перший бій був пункт про обов'язкове реванш в разі перемоги Усика, так що ми ще раз побачимо цих боксерів на рингу. До речі, раніше Ф'юрі зробив різку заяву: Джошуа не винен в поразці від Усика!

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Відразу після завершення першого поєдинку знесилений Джошуа звернувся до Усика, який підійшов привітати його.

"Ми будемо битися ще раз? Тепер я знаю, як тебе побити", – цитує Джошуа ua.tribuna.com.

Ймовірно, на той момент Джошуа вже розумів, що програв бій. А коли оголосили рішення суддів, він тільки розвів руками.

Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа планується на лютий-березень. За словами промоутера Ей-Джея, Едді Гірна, повторний поєдинок суперників теж, швидше за все, прийме Велика Британія.