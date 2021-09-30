Він не давав їй спокою! За Усиком і його дружиною в ліфті підглядав британський чемпіон

Чемпіон світу за версіями IBF і WBA із Белфаста Карл Фремптон розповів про незвичайну зустріч з Олександром Усиком і його коханою Катериною в США

Усик вразив Фремптона своєю поведінкою з дружиною / Фото: Getty Images

Захоплюючись перемогою Олександра Усика над Ентоні Джошуа, 34-річний британський боксер Карл Фремптон розповів, за яких обставин він уперше зустрів українця.

"Я бачив Усика, коли Джошуа в 2019-му бився з Енді Руїсом в Нью-Йорку. Усик був у готелі, стояв там у ліфті разом зі своєю дівчиною чи дружиною. Він не давав їй спокою, танцював навколо неї, виконував свої шалені танці. Він був немов велика дитина, намагався над нею пожартувати, і на неї це подіяло. Я вважаю, що це було чудово. Усик – відмінний персонаж. Мені в ньому подобається все", – зізнався BBC Sport Фремптон

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"Рухливість Усика, його боксерський IQ – це щось захоплююче, – додав Карл Фремптон. – Для мене вони з Ломаченком – два найкращі технарі в боксі наразі. У випадку з Усиком цим все не обмежується. Він ще й дуже приємний хлопець. Кумедно дивитися деякі його інтерв'ю, де він говорить ламаною англійською, плутає слова на кшталт "I'm very feel" і так далі"

Відpyfxbvj, що Олександр Усик і Катерина одружені вже 12 років. У них троє дітей – двоє синів і дочка.

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