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Теперь я знаю, как тебя победить: Джошуа нашел подход к Усику. В реванше будет рубка!

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
30 сентября, 21:06
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Британский боксер Энтони Джошуа уступил Александру Усику и потерял четыре чемпионских пояса. Впрочем, он уверен, что сможет победить в реванше и уже нашел рецепт успеха
Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

В контракте боксеров на первый бой был пункт об обязательном реванше в случае победы Усика, так что мы еще раз увидим этих боксеров на ринге. Кстати, ранее Фьюри сделал резкое заявление: Джошуа не виноват в поражении от Усика!

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Сразу после завершения первого поединка обессиленный Джошуа обратился к Усику, который подошел поприветствовать его.

"Мы будем драться еще раз? Теперь я знаю, как тебя побить", – цитирует Джошуа ua.tribuna.com.

Вероятно, на тот момент Джошуа уже понимал, что проиграл бой. А когда огласили решение судей, он только развел руками.

Напомним, реванш Усик – Джошуа планируется на февраль-март. По словам промоутера Эй-Джея, Эдди Хирна, повторный поединок соперников тоже, скорее всего, примет Великобритания.

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