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Джошуа не винен у поразці від Усика! Різка заява Ф'юрі

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
29 вересня, 16:05
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За словами Джона Ф'юрі, батька чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, в поразці від Олександра Усика винен не Ентоні Джошуа, а його тренерський штаб
Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Після сенсаційної поразки Джошуа від Усика Джон Ф'юрі закликав критиків залишити в спокої британського боксера, переадресувавши обурення тренерам Ей-Джея.

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"Послухайте, Усик дуже незручний суперник. Очевидно, що Джошуа ніколи раніше проти такого опонента не бився. Що йому справді було потрібно зробити, так це прийняти план на бій Чисори. Дерек виступив проти Усика краще в порівнянні з Джошуа. Гадаю, якби Ентоні використовував свою вагу, то все могло скластися зовсім по-іншому. Я був здивований його діями, тому що Джошуа здоровий хлопець"

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Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Можливо, Ентоні скинув занадто багато ваги, але він мав повністю контролювати хід бою і тиснути на Усика. До того ж якщо ваш план не працює – справа за кутовими. Тренерський штаб Джошуа мусив внести кориктиви по ходу поєдинку, але цього не сталося. У восьмому раунді вони постійно говорили: "Будь розумним, працюй джебом". Це не спрацювало, тому що він бився з досвідченим, технічним бійцем. Джошуа з самого початку грав за правилами Усика. Вони не спробували щось змінити. Тож у його поразці винен тренерський штаб"

Усик переміг Джошуа
Усик переміг Джошуа / Фото: Getty Images

"Що стосується критиків – дайте Ентоні відпочити. Це не була повністю провина Джошуа. Це його кутові. У них не вистачило мізків, щоб підказати боксеру, як вийти зі складної ситуації. Боєць повинен довіряти своїй команді і знати, що вони допоможуть йому в разі необхідності", – цитує Ф'юрі-старшого Fightnews з посиланням на Talksport

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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Тайсон і Джон Ф'юрі
Тайсон і Джон Ф'юрі / Фото: Instagram

Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа планується на лютий-березень. За словами промоутера Ей-Джея, Едді Гірна, повторний поєдинок суперників, найвірогідніше, також прийме Велика Британія.

Тим часом перший тренер українця Сергій Лапін заявив, що Усик впорається і з Ф'юрі – потрібно тільки усунути недоліки у ближньому бою.

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