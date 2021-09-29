Джошуа не виноват в поражении от Усика! Резкое заявление Фьюри

По словам Джона Фьюри, отца чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, в поражении от Александра Усика виноват не Энтони Джошуа, а его тренерский штаб

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

После сенсационного поражения Джошуа от Усика Джон Фьюри призвал критиков оставить в покое британского боксера, переадресовав возмущение тренерам Эй-Джея.

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"Послушайте, Усик очень неудобный соперник. Очевидно, что Джошуа никогда раньше против такого оппонента не дрался. Что ему действительно было нужно сделать, так это принять план на бой Чисоры. Дерек выступил против Усика лучше по сравнению с Джошуа. Думаю, если бы Энтони использовал свой вес, то все могло пойти совсем по-другому. Я был удивлен его действиями, потому что Джошуа здоровый парень"

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Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Возможно, Энтони сбросил слишком много веса, но он должен был полностью контролировать ход боя и оказывать на Усика давление. К тому же если ваш план не работает – дело за угловыми. Тренерский штаб Джошуа должен был внести корректировки по ходу поединка, но этого не произошло. В восьмом раунде они постоянно говорили: "Будь умным, работай джебом". Это не сработало, потому что он дрался с опытным, техничным бойцом. Джошуа с самого начала играл по правилам Усика. Они не попытались что-то изменить. Так что в его поражении виноват тренерский штаб"

Усик победил Джошуа / Фото: Getty Images

"Что касается критиков – дайте Энтони отдохнуть. Это не была полностью вина Джошуа. Это его угловые. У них не хватило мозгов, чтобы подсказать боксеру, как выйти из сложной ситуации. Боец должен доверять своей команде и знать, что они помогут ему при необходимости", – цитирует Фьюри-старшего Fightnews со ссылкой на Talksport

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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Тайсон и Джон Фьюри / Фото: Instagram

Напомним, реванш Усик – Джошуа планируется на февраль-март. По словам промоутера Эй-Джея, Эдди Хирна, повторный поединок соперников тоже, скорее всего, примет Великобритания.

Тем временем первый тренер украинца Сергей Лапин заявил, что Усик справится и с Фьюри – нужно только устранить недочеты в ближнем бою.