1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Ліга чемпіонів 🇪🇺 Відміна безвізу з ЄС 🇩🇪 НІмеччина після виборів 👑 Міс Україна-2021 - фото
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

"Навіщо його штурхати?" Ф'юрі про бій Усик – Джошуа

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
30 вересня, 10:51
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі вирішив не добивати своїми словами Ентоні Джошуа після того, як той сенсаційно поступився Олександру Усику
Ф'юрі засмутила поразка Джошуа
Ф'юрі засмутила поразка Джошуа / Фото: Reuters

Півтора року боксерський світ чекав протистояння Ф'юрі – Джошуа за титул абсолютного чемпіона світу в суперважах, але сенсаційна поразка Ентоні від Усика відправила цей супербій до шухляди.

Читайте також: Бою Усик – Ф'юрі не буде: промоутер українця озвучив несподівану причину

Реклама

Як заявив Ф'юрі, він засмутився через це. Але сумувати йому ніколи, адже вже 9 жовтня сам Тайсон відстоюватиме свій пояс WBC у поєдинку з Деонтеєм Вайлдером.

"Усик зробив свою справу, і це все, що я знаю. Він виграв свій бій, і хай йому щастить. Джошуа тепер має робити те, що має"

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Нічого оцінювати або говорити, чи дивився я бій? Так, дивився. Чи був я глибоко розчарований, коли Усик переміг? Так, був. Я сподівався, що Джошуа виграє бій, але він не зміг, і це не моя справа. Одна річ, яку я засвоїв у своєму житті, – це тримати свій ніс подалі від чужих справ"

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Зараз у мене в голові тільки один бій – проти Вайлдера. Він найнебезпечніший важковаговик на планеті, який може закінчити вашу кар'єру одним ударом у будь-якому раунді"

Реклама

Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер зустрінуться 9 жовтня
Тайсон Ф'юрі і Деонтей Вайлдер зустрінуться 9 жовтня / Фото: Twitter

"Але (повертаючись до Джошуа) скажу – я не зацікавлений бити і штурхати суперників, які і так уже лежать. Це не в моєму стилі. Мені подобається вибирати тих, хто досягає успіху, хто на вершині гри"

Усик переміг Джошуа
Усик переміг Джошуа / Фото: Getty Images

"Я не хочу чіплятися до людей, які зараз на спаді і, ймовірно, в найнижчій точці своєї кар'єри. Тим більше після такого довгого правління", – наводить слова Тайсона Ф'юрі Mirror

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Реклама

Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа планується на лютий-березень. За словами промоутера Ей-Джея, Едді Гірна, повторний поєдинок суперників теж, найвірогідніше, прийме Велика Британія.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
ТОП-матчі

Динамо

3 жовт

19:30

Шахтар

2.80

3.50

2.45
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Дніпро-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металіст 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Інгулець
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львів
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
9
10:22
6
16
Маріуполь
9
12:23
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 1 жовтня
19:30
Дивись на:
Субота, 2 жовтня
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти