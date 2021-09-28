Злетів! Усик вийшов на перший рядок у рейтингу суперважів

Заволодівши титулами WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі, Олександр Усик здійснив величезний стрибок у новому рейтингу найкращих бійців хевівейта за версією видання The Ring

Усик з чемпіонськими поясами / Фото: Reuters

Якщо ще в серпні Олександр Усик посідав лише десяту сходинку, то після сенсаційної перемоги одноголосним рішенням суддів над Ентоні Джошуа українець перемістився на першу позицію.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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Тепер вище за Усика, в окремо виведеній графі, перебуває тільки Тайсон Ф'юрі – чинний чемпіон The Ring в суперважкому дивізіоні, якого 9 жовтня чекає третя зустріч з Деонтеєм Вайлдером.

Тим часом Ентоні Джошуа опустився з першого рядка на другий.

Загалом рейтинг залишився без змін, якщо не брати до уваги, що через підйом Усика решта фігурантів втратили по одній позиції.

РЕЙТИНГ THE RING

чемпіон – Тайсон Ф'юрі

– Тайсон Ф'юрі 1. Олександр Усик

Олександр Усик 2. Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа 3. Деонтей Вайлдер

Деонтей Вайлдер 4. Ділліан Вайт

Ділліан Вайт 5. Джозеф Паркер

Джозеф Паркер 6. Енді Руїс

Енді Руїс 7. Луїс Ортіс

Луїс Ортіс 8. Майкл Хантер

Майкл Хантер 9. Оскар Рівас

Оскар Рівас 10. Джо Джойс

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Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа відбудеться в лютому або березні. За словами промоутера Едді Гірна, повторний поєдинок суперників теж, найвірогідніше, прийме Велика Британія.

Тим часом перший тренер українця Сергій Лапін заявив, що Усик впорається і з Ф'юрі – потрібно тільки усунути недоліки в ближньому бою.