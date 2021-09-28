Злетів! Усик вийшов на перший рядок у рейтингу суперважів

Якщо ще в серпні Олександр Усик посідав лише десяту сходинку, то після сенсаційної перемоги одноголосним рішенням суддів над Ентоні Джошуа українець перемістився на першу позицію.
Тепер вище за Усика, в окремо виведеній графі, перебуває тільки Тайсон Ф'юрі – чинний чемпіон The Ring в суперважкому дивізіоні, якого 9 жовтня чекає третя зустріч з Деонтеєм Вайлдером.
Тим часом Ентоні Джошуа опустився з першого рядка на другий.
Загалом рейтинг залишився без змін, якщо не брати до уваги, що через підйом Усика решта фігурантів втратили по одній позиції.
РЕЙТИНГ THE RING
- чемпіон – Тайсон Ф'юрі
- 1. Олександр Усик
- 2. Ентоні Джошуа
- 3. Деонтей Вайлдер
- 4. Ділліан Вайт
- 5. Джозеф Паркер
- 6. Енді Руїс
- 7. Луїс Ортіс
- 8. Майкл Хантер
- 9. Оскар Рівас
- 10. Джо Джойс
Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа відбудеться в лютому або березні. За словами промоутера Едді Гірна, повторний поєдинок суперників теж, найвірогідніше, прийме Велика Британія.
Тим часом перший тренер українця Сергій Лапін заявив, що Усик впорається і з Ф'юрі – потрібно тільки усунути недоліки в ближньому бою.
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