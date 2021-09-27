Буде не дуже красиво, якщо я буду відповідати російською: Усик повернувся в Україну

Олександр Усик прилетів в Україну після перемоги над Ентоні Джошуа і дав невелику прес-конференцію прямо в аеропорту, де його зустрічали журналісти та вболівальники

Олександр Усик повернувся в Україну / Фото: REUTERS

Напередодні в Лондоні Усик переміг Джошуа і завоював чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.

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Про що думає після бою

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У мене думки швидше потрапити додому, побачити своїх синів, дочку, які дуже сильно переживали за мене. Приїхати додому, відпочити, видихнути, тому що з 23 січня я почав готуватися до бою, тільки ми не знали, хто це буде.

Весь цей час до 20 вересня у нас були наполегливі тренування, в яких ми відточували навички, які будемо демонструвати в бою.

Олександр Усик / Фото: Reuters

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Уже коли з'явилася інформація про те, що ми будемо боксувати з Джошуа, до бою залишалося трохи більше трьох з половиною місяці, ми заїхали в табір для спеціальної підготовки.

Про реванш

Потрібно спочатку видихнути. Не думаю, що хтось із нас зараз хоче розмовляти про реванш.

Потрібно залікувати рани, які у нас з'явилися протягом підготовки і в бою, спокійно видихнути. Подякувати Господу Богу за такий корисний для нашої країни і моєї команди виступ і поїсти тієї їжі, яку мені не дозволяли їсти.

Фото: Telegram / Usyk17

Про розмову з Джошуа після бою

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Ми згадували про аматорську кар'єру, де ми спостерігали один за одним. Розмовляли ні про що, сміялися, жартували.

Фото: Telegram / Usyk17

Про гопак в рингу

Не було сил, це емоції. Були сили, але потрібно було ще доїхати до готелю, здати допінг, пройти всі прес-конференції. Не планував спочатку, багато речей роблю, які мені підказує мій внутрішній стан. Багато хто говорить, що вони планують щось, багато хто з них себе обманюють.

Усик святкує перемогу над Джошуа / Фото: Reuters

Перекладачка перекладала мені українською мовою, і я подумав, що буде не дуже красиво, якщо я буду відповідати їй російською.

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