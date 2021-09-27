26 вересня 14:00
Минай 1
Львів 2
26 вересня 17:00
Дніпро-1 0
Зоря 4
26 вересня 19:30
Десна 1
Металіст 1925 2
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик - чемпіон! 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 👑 Фото учасниць Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Буде не дуже красиво, якщо я буду відповідати російською: Усик повернувся в Україну

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
27 вересня, 09:39
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Олександр Усик прилетів в Україну після перемоги над Ентоні Джошуа і дав невелику прес-конференцію прямо в аеропорту, де його зустрічали журналісти та вболівальники
Олександр Усик повернувся в Україну
Олександр Усик повернувся в Україну / Фото: REUTERS

Напередодні в Лондоні Усик переміг Джошуа і завоював чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.

Читайте також: Усик повернувся до Києва після тріумфальної перемоги в Лондоні (фото, відео)

Про що думає після бою

Реклама

У мене думки швидше потрапити додому, побачити своїх синів, дочку, які дуже сильно переживали за мене. Приїхати додому, відпочити, видихнути, тому що з 23 січня я почав готуватися до бою, тільки ми не знали, хто це буде.

Весь цей час до 20 вересня у нас були наполегливі тренування, в яких ми відточували навички, які будемо демонструвати в бою.

Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: Reuters

Реклама

Уже коли з'явилася інформація про те, що ми будемо боксувати з Джошуа, до бою залишалося трохи більше трьох з половиною місяці, ми заїхали в табір для спеціальної підготовки.

Про реванш

Потрібно спочатку видихнути. Не думаю, що хтось із нас зараз хоче розмовляти про реванш.

Потрібно залікувати рани, які у нас з'явилися протягом підготовки і в бою, спокійно видихнути. Подякувати Господу Богу за такий корисний для нашої країни і моєї команди виступ і поїсти тієї їжі, яку мені не дозволяли їсти.

Фото: Telegram / Usyk17

Про розмову з Джошуа після бою

Реклама

Ми згадували про аматорську кар'єру, де ми спостерігали один за одним. Розмовляли ні про що, сміялися, жартували.

Фото: Telegram / Usyk17

Про гопак в рингу

Не було сил, це емоції. Були сили, але потрібно було ще доїхати до готелю, здати допінг, пройти всі прес-конференції. Не планував спочатку, багато речей роблю, які мені підказує мій внутрішній стан. Багато хто говорить, що вони планують щось, багато хто з них себе обманюють.

Усик святкує перемогу над Джошуа
Усик святкує перемогу над Джошуа / Фото: Reuters

Про прес-конференцію українською мовою

Перекладачка перекладала мені українською мовою, і я подумав, що буде не дуже красиво, якщо я буду відповідати їй російською.

Читайте також: Правою за Україну, лівою – за Сімферополь: Усик бив Джошуа в патріотичних рукавичках

Фото: Telegram / Usyk17

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
БІЙ РОКУ
1xbet

Усик проти
Джошуа

Переможний гопак Усика!
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
ТОП-матчі

Шахтар

Завтра

19:45

Інтер

5,30

4,48

1,65

Баварія

29 вер

22:00

Динамо

1,11

12

28
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Дніпро-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металіст 1925
9
8:13
10
10
Рух
9
6:12
8
11
Колос
8
5:13
8
12
Інгулець
8
8:14
7
13
Львів
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
8
9:21
5
16
Маріуполь
9
12:23
4
Показати бiльше
Неділя, 26 вересня
1:2
Відео Про матч
0:4
Відео Про матч
1:2
Відео Про матч
Понеділок, 27 вересня
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти