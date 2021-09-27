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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик стане повноцінним чемпіоном тільки через три тижні: що заважає

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
27 вересня, 12:04
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Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа і завоював чотири чемпіонські титули в суперважкій вазі. Однак українець поки не повноцінний чемпіон, адже у нього немає заповітних поясів
Олександр Усик отримає чемпіонські пояси через три тижні
Олександр Усик отримає чемпіонські пояси через три тижні / Фото: REUTERS

Перемога над Джошуа принесла Усику пояси WBA, IBF, WBO і IBO, але додому українець повернувся з порожніми руками.

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Відразу після бою Усик повернув Джошуа пояса, чим викликав здивування у своїх фанатів. Але нічого в цьому дивного немає – ті пояса належать британцеві, а Усику зроблять його іменні.

Вони будуть готові через три тижні. Тоді Усик стане повноправним чемпіоном в суперважкій вазі!

"Через три тижні їх зроблять, вигравіюють там дату, місце, імена і вони прибудуть додому. Я обов'язково виставлю в своїх соціальних мережах, коли вони приїдуть додому.

Вони вже сумують за Україною , Кажуть: "Саня забери нас", – зізнався Усик після повернення на батьківщину.

Олександр Усик повернув пояси Ентоні Джошуа
Олександр Усик повернув пояси Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

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