"Зачем его пинать?" Фьюри о бое Усик – Джошуа

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не стал добивать своими словами Энтони Джошуа после того, как тот сенсационно уступил Александру Усику

Фьюри расстроило поражение Джошуа / Фото: Reuters

Полтора года боксерский мир ждал противостояния Фьюри – Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжах, но сенсационное поражение Энтони от Усика отправило этот супербой в долгий ящик.

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Как заявил Фьюри, он расстроился из-за этого. Но горевать ему некогда, так как уже 9 октября сам Тайсон будет отстаивать свой пояс WBC в поединке с Деонтеем Уайлдером.

"Усик сделал свое дело, и это все, что я знаю. Он выиграл свой бой, и удачи ему. Джошуа теперь должен делать то, что должен"

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Нечего оценивать или говорить, смотрел ли я бой? Да, смотрел. Был ли я глубоко разочарован, когда Усик победил? Да, был. Я надеялся, что Джошуа сможет выиграть бой, но он не смог, и это не мое дело. Одна вещь, которую я усвоил в своей жизни, – это держать свой нос подальше от чужих дел"

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Сейчас у меня в голове только один бой – против Уайлдера. Он самый опасный тяжеловес на планете, который может закончить вашу карьеру одним ударом в любом раунде"

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Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся 9 октября / Фото: Twitter

"Но (возвращаясь к Джошуа) скажу – я не заинтересован бить и пинать соперников, которые и так уже лежат. Это не в моем стиле. Мне нравится выбирать тех, кто преуспевает, кого-то, кто на вершине игры"

Усик победил Джошуа / Фото: Getty Images

"Я не хочу придираться к людям, которые сейчас на спаде и, вероятно, в самой низкой точке своей карьеры. Тем более после такого долгого правления", – приводит слова Тайсона Фьюри Mirror

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

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Напомним, реванш Усик – Джошуа планируется на февраль-март. По словам промоутера Эй-Джея, Эдди Хирна, повторный поединок соперников тоже, скорее всего, примет Великобритания.