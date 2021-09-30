1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Лига чемпионов 🇪🇺 Отмена безвиза с ЕС 🇩🇪 Германия после выборов 👑 Мисс Украина-2021 - фото
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

"Зачем его пинать?" Фьюри о бое Усик – Джошуа

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
30 сентября, 10:51
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не стал добивать своими словами Энтони Джошуа после того, как тот сенсационно уступил Александру Усику
Фьюри расстроило поражение Джошуа
Фьюри расстроило поражение Джошуа / Фото: Reuters

Полтора года боксерский мир ждал противостояния Фьюри – Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжах, но сенсационное поражение Энтони от Усика отправило этот супербой в долгий ящик.

Читайте также: Боя Усик – Фьюри не будет: промоутер украинца озвучил неожиданную причину

Реклама

Как заявил Фьюри, он расстроился из-за этого. Но горевать ему некогда, так как уже 9 октября сам Тайсон будет отстаивать свой пояс WBC в поединке с Деонтеем Уайлдером.

"Усик сделал свое дело, и это все, что я знаю. Он выиграл свой бой, и удачи ему. Джошуа теперь должен делать то, что должен"

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Нечего оценивать или говорить, смотрел ли я бой? Да, смотрел. Был ли я глубоко разочарован, когда Усик победил? Да, был. Я надеялся, что Джошуа сможет выиграть бой, но он не смог, и это не мое дело. Одна вещь, которую я усвоил в своей жизни, – это держать свой нос подальше от чужих дел"

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Сейчас у меня в голове только один бой – против Уайлдера. Он самый опасный тяжеловес на планете, который может закончить вашу карьеру одним ударом в любом раунде"

Реклама

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся 9 октября
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся 9 октября / Фото: Twitter

"Но (возвращаясь к Джошуа) скажу – я не заинтересован бить и пинать соперников, которые и так уже лежат. Это не в моем стиле. Мне нравится выбирать тех, кто преуспевает, кого-то, кто на вершине игры"

Усик победил Джошуа
Усик победил Джошуа / Фото: Getty Images

"Я не хочу придираться к людям, которые сейчас на спаде и, вероятно, в самой низкой точке своей карьеры. Тем более после такого долгого правления", – приводит слова Тайсона Фьюри Mirror

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Реклама

Напомним, реванш Усик – Джошуа планируется на февраль-март. По словам промоутера Эй-Джея, Эдди Хирна, повторный поединок соперников тоже, скорее всего, примет Великобритания.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
ТОП-матчи

Динамо

3 окт

19:30

Шахтер

2.80

3.50

2.45
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Заря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Днепр-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металлист 1925
9
8:13
10
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
9
9:15
8
12
Рух
9
6:12
8
13
Львов
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Черноморец
9
10:22
6
16
Мариуполь
9
12:23
4
Показать больше
Пятница, 1 октября
19:30
Смотри на:
Суббота, 2 октября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять