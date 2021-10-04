Усик сводил Джошуа в школу! Интересное признание промоутера

Промоутер Фрэнк Уоррен вдохновлен победой Александра Усика над Энтони Джошуа. Ранее он вынес приговор Джошуа в реванше с украинцем.

"Усик сделал то, что должен был сделать. Перебоксировал Джошуа, сводил того в школу. Мог выиграть досрочно. Я очень разочаровался в Энтони.

Джошуа столкнулся с лучшим бойцом, чем он сам. И не надо говорить, что Энтони все еще учится. Ему скоро 32 года. Это ведь не новичок. Оправданий Джошуа нет", – заявил Уоррен.