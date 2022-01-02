Усик отримав п'ятірку від росіянина без ока

За відсутності своїх великих досягнень у боксі росіяни продовжують заздрити українським успіхам.
Ексчемпіон світу у крузервейті росіянин Денис Лебедєв на прізвисько Білий Лебідь назвав вересневу перемогу Олександра Усика над Ентоні Джошуа головною подією світового боксу 2021 року і навангував українцю перемогу і в реванші з Ей-Джеєм, який очікується навесні.
"У першому бою Усик буде впевненішим, а Джошуа, звісно, громила, але... За бій з Усиком не британцю особисто, а його куту я ставлю не те що двійку, а кілок. А ось куту Олександра Усика – п'ятірку з плюсом. Гадаю, результат другого бою буде таким же", – сказав Лебедєв каналу USACHEV TV.
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Лебедєву – 42 роки. Боксерську кар'єру він завершив 2019-го. А найзнаменитішим за його участю став бій проти Гільєрмо Джонса, який розмалював обличчя росіянина до невпізнання. Одне око у Білого Лебедя тоді взагалі закрилося повністю.
Нагадаємо, що у вересні минулого року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів, ставши новим володарем чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі.
Для звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті Усику бракує тільки пояса WBC, що належить Тайсону Фьюрі. Щоправда, Зеленський на словах уже вручив його українцеві.
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