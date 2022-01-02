Усик отримав п'ятірку від росіянина без ока

Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Денис Лебедєв вважає, що володар титулів WBA, WBO та IBF у хевівейті Олександр Усик переможе Ентоні Джошуа і в реванші

Олександр Усик і Денис Лебедєв / Фото: Колаж: Сьогодні

За відсутності своїх великих досягнень у боксі росіяни продовжують заздрити українським успіхам.

Ексчемпіон світу у крузервейті росіянин Денис Лебедєв на прізвисько Білий Лебідь назвав вересневу перемогу Олександра Усика над Ентоні Джошуа головною подією світового боксу 2021 року і навангував українцю перемогу і в реванші з Ей-Джеєм, який очікується навесні.

Реклама

"У першому бою Усик буде впевненішим, а Джошуа, звісно, громила, але... За бій з Усиком не британцю особисто, а його куту я ставлю не те що двійку, а кілок. А ось куту Олександра Усика – п'ятірку з плюсом. Гадаю, результат другого бою буде таким же", – сказав Лебедєв каналу USACHEV TV.

Перемога Усика над Джошуа – подія №1 / Фото: Getty Images

Лебедєву – 42 роки. Боксерську кар'єру він завершив 2019-го. А найзнаменитішим за його участю став бій проти Гільєрмо Джонса, який розмалював обличчя росіянина до невпізнання. Одне око у Білого Лебедя тоді взагалі закрилося повністю.

Денис Лебедєв у знаменитому бою проти Гільєрмо Джонса / Фото: Getty Images

Реклама

Реклама

Нагадаємо, що у вересні минулого року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів, ставши новим володарем чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі.

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Для звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті Усику бракує тільки пояса WBC, що належить Тайсону Фьюрі. Щоправда, Зеленський на словах уже вручив його українцеві.