Усик получил пятерку от россиянина без глаза

В отсутствие своих крупных достижений в боксе россияне продолжают завидовать украинским успехам.
Экс-чемпион мира в крузервейте россиянин Денис Лебедев по прозвищу Белый Лебедь назвал сентябрьскую победу Александра Усика над Энтони Джошуа главным событием мирового бокса 2021 года и предрек украинцу победу в реванше с Эй-Джеем, который ожидается весной.
"В первом бою Усик будет увереннее, а Джошуа, конечно, громила, но... За бой с Усиком не британцу лично, а его углу я ставлю не то что двойку, а кол. А вот углу Александра Усика – пятерку с плюсом. Думаю, исход второго боя будет такой же", – сказал Лебедев каналу USACHEV TV.
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Лебедеву – 42 года. Боксерскую карьеру он завершил в 2019-м. А самым знаменитым с его участием стал бой против Гильермо Джонса, который разукрасил лицо россиянина до неузнаваемости. Один глаз у Белого Лебедя тогда вообще закрылся полностью.
Напомним, что в сентябре прошлого года Усик победил Джошуа единогласным решением судей, став новым обладателем чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.
Для звания абсолютного чемпиона мира в хэвивейте Усику не хватет только пояса WBC, принадлежащего Тайсону Фьюри. Правда, Зеленский на словах уже вручил его украинцу.
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