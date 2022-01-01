Усик с крестом и красоткой в секси-платье: вот это встреча Нового года (фото)

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик, благодаря гонорару за победу над Энтони Джошуа возглавивший рейтинг миллионеров украинского спорта, встретил 2022-й с невероятной красоткой.
Супруга боксера Екатерина, укоротив волосы и одев сексуальное белое мини-платье, изменилась практически до неузнаваемости.
Лучший спортсмен 2021 года в Украине просто не в силах отвести от нее глаз!
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При этом на самом Усике в новогоднюю ночь была черная футболка с огромным крестом.
Отметим, что, поздравляя украинцев с годом Тигра, Усик призвал: "В первую очередь, нам нужно быть людьми, а потом нам надо быть тиграми".
Напомним, не далее как 25 сентября, в день победы над Энтони Джошуа, исполнилось 12 лет со свадьбы Усика с Екатериной.
Александр и Екатерина вместе еще со школы, после выпуска они начали жить вместе, а в 2009 году поженились. Однако был в их жизни период, когда пара едва не разбежалась.
"Я тоже человек и попал в эти лапы славы. Думаю, это произошло где-то в 2006 году. Мне было 19 лет, и я стал призером взрослого чемпионата Европы. И это прям вау: я стал мастером спорта международного класса, у меня повысилась зарплата, мне дали премию.
Естественно, я думал, что я очень крутой. По-моему, мы даже как-то повздорили с моей нынешней супругой и разошлись. Я типа звезда, ходил, как Макгрегор", – рассказывал Александр Усик.
Однако уже 12 лет они живут в счастливом браке и воспитывают троих детей: старшая – дочь Лиза, сыновья Кирилл и Михаил.
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