Усик не поверит: назван следующий соперник Фьюри

Да-да, Фьюри и Уайлдер могут подраться уже в четвертый раз.
Дело в том, что Диллиан Уайт, у которого есть "временный" чемпионский пояс WBC, с большой долей вероятности откажется от первоочередного права на бой с Фьюри – Уайта не устраивает решение WBC о том, что ему достанется только 20% призового фонда поединка.
Если Уайт откажется драться с Фьюри на таких условиях, Всемирный боксерский совет отберет у Диллиана временный пояс и понизит его в рейтинге.
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Следовательно, как сообщает Worldboxingnews, шанс на бой с Цыганским королем получит Деонтей Уайлдер – сейчас именно он пребывает на первой строчке рейтинга WBC. Ниже идут Джо Джойс, но тот сейчас травмирован, и Энди Руис, который теоретически также может стать визави для Фьюри.
Напомним, Фьюри и Уайлдер уже дрались трижды. Первый бой завершился вничью, два следующих нокаутом выиграл Тайсон. Неужели им не надоело?!
При этом ранее Фьюри назвал Уайлдера одним из желанных соперников на 2022 год, вычеркнув из этого списка Усика.
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