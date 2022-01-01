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Усик не поверит: назван следующий соперник Фьюри

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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1 января, 15:39
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Цыганский король весной может сразиться не Александром Усиком и не с Диллианом Уайтом, а с Деонтеем Уайлдером – уже в четвертый раз
Усику - в отложенных для Фьюри
Усику - в отложенных для Фьюри / Фото: Reuters

Да-да, Фьюри и Уайлдер могут подраться уже в четвертый раз.

Дело в том, что Диллиан Уайт, у которого есть "временный" чемпионский пояс WBC, с большой долей вероятности откажется от первоочередного права на бой с Фьюри – Уайта не устраивает решение WBC о том, что ему достанется только 20% призового фонда поединка.

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Если Уайт откажется драться с Фьюри на таких условиях, Всемирный боксерский совет отберет у Диллиана временный пояс и понизит его в рейтинге.

Тайсон Фьюри VS Диллиан Уайт
Тайсон Фьюри VS Диллиан Уайт / Фото: Коллаж: Сегодня

Следовательно, как сообщает Worldboxingnews, шанс на бой с Цыганским королем получит Деонтей Уайлдер – сейчас именно он пребывает на первой строчке рейтинга WBC. Ниже идут Джо Джойс, но тот сейчас травмирован, и Энди Руис, который теоретически также может стать визави для Фьюри.

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Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

Напомним, Фьюри и Уайлдер уже дрались трижды. Первый бой завершился вничью, два следующих нокаутом выиграл Тайсон. Неужели им не надоело?!

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При этом ранее Фьюри назвал Уайлдера одним из желанных соперников на 2022 год, вычеркнув из этого списка Усика.

Фьюри vs Усик
Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

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