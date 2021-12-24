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Решил подождать Усика! Фьюри отказался защищать титул WBC

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сегодня
24 декабря, 18:17
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Британский боксер не будет ждать решения Всемирного боксерского совета и в марте проведет поединок, в котором не будет выставлять на кон свой чемпионский пояс
Усик и Фьюри
Усик и Фьюри / Фото: Reuters

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри не будет защищать свой пояс в следующем поединке. А все из-за юридических споров. Перед этим Фьюри исключил Усика из списка желанных соперников на 2022 год.

Ожидается, что Фьюри выйдет в ринге весной. Его соперником будет Диллиан Уайт. Но по словам промоутера Фрэнка Уоррена, на кону не будет пояса WBC.

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"Уверен, что в одном из наших мартовских шоу выступит Тайсон Фьюри. Но он не будет защищать титул WBC. Есть проблема, не с нашей стороны. Диллиан Уайт выясняет отношения с WBC в арбитражном суде, а ближайшее слушание состоится не раньше, чем в марте.

Мы не можем вести переговоры, пока WBC не скажут, как именно нам требуется разделить гонорар. Но этого не произойдет до июня, так что Тайсон будет драться, но без титула WBC на кону.

Тайсон не может сидеть и ждать, когда все разрешится. Он будет драться и защищать пояс Ring Magazine", – цитирует Уоррена boxingscene.com.

Тайсон Фьюри VS Диллиан Уайт
Тайсон Фьюри VS Диллиан Уайт / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы писали, что появились новые сроки возможного боя Усик – Фьюри. Сперва утверждали, что это противостояние может состояться осенью 2022 года, затем – что весной, накануне же промоутер Тайсона заговорил о лете.

Усику нужно провести реванш с Энтони Джошуа. Победитель этого боя проведет объединительный поединок с Фьюри.

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Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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