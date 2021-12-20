В правой руке Кличко был динамит. Откровение Тайсона Фьюри

Действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри лестно отозвался об украинской легенде Владимире Кличко.

"Владимир был хорошим технарем, большим, очень умным и очень грамотным боксером. В его правой руке находился динамит, у него был сильный левый хук, отличный джеб, он был хорош на ногах.

Пока он не встретился с Эмануэлем Стюардом, Кличко участвовал в войнах и оказывался в нокаутах. Они вместе работали над боксом на длинной дистанции, джебами и подобными вещами. Кличко использовал свой большой размах рук, и это прекрасно срабатывало", – сказал Фьюри в интервью TheRingDigital.