У правій руці Кличка був динаміт. Одкровення Тайсона Ф'юрі

Чинний чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі приємно відгукнувся про українську легенду Володимира Кличка.

"Володимир був хорошим технарем, великим, дуже розумним і дуже грамотним боксером. У його правій руці знаходився динаміт, у нього був сильний лівий хук, відмінний джеб, він був хороший на ногах".

Поки він не зустрівся з Емануелем Стюардом, Кличко брав участь у війнах та опинявся в нокаутах. Вони разом працювали над боксом на довгій дистанції, джебами та подібними речами. Кличко використав свій великий розмах рук, і це чудово спрацьовувало", – сказав Ф'юрі в інтерв'ю TheRingDigital.