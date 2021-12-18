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Фальшивка: Кличко с двумя красотками нарвался на критику

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
18 декабря, 16:57
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Легендарного украинского боксера Владимира Кличко постигла неудача в Германии. Шоу с его участием попало в немилость фанатов
Стефани Гизингер, Владимир Кличко и Ванесса Май
Стефани Гизингер, Владимир Кличко и Ванесса Май / Фото: Instagram

Кличко принял участие в реалити-шоу Погоня за знаменитостями, суть которого состоит в том, что участники превращаются в преступников и должны на протяжении 10 дней прятаться от следователей.

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На бумаге идея отличная, но на деле зрители не верят в реальность происходящего на экране.

Издание promiflash.de, описывая шоу, делает акцент на отличный каст – в роли преступников выступает не только Кличко, но еще и звезды местного шоу-бизнеса Стефани Гизингер и Ванесса Май.

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Кличко и две немецкие красотки украсили обложку статьи

Из-за продуманной постановки зрители заподозрили, что все происходит по заранее написанному сценарию.

Шоу получило много критических отзывов в соцсетях, где пользователи высказывают свои версии, почему шоу – фальшивка.

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Особую подозрительность у зрителей вызвал тот факт, что знаменитостей сопровождают кинооператоры – как они хотят оставаться неузнаваемыми в таких условиях?

"Если бы "Охота на знаменитостей" не была такой безумной фальшивкой, это было бы самое горячее шоу на сегодняшний день", – подвел итог споров один из пользователей.

Кстати, накануне Кличко прорекламировал шоу с голливудским актером Томом Крузом. Боксер и звезда "Миссии невыполнимой" вместе полетали на вертолете.

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