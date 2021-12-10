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Кличко засекла камера видеонаблюдения, пока его ищут следователи в Германии

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
10 декабря, 17:23
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Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко продолжает подогревать интерес к реалити-шоу, в котором легендарному боксеру придется скрываться от правосудия
Владимир Кличко попался на камеру видеонаблюдения
Владимир Кличко попался на камеру видеонаблюдения / Фото: Коллаж: Сегодня

Как мы писали ранее, Владимир Кличко принял участие в реалити-шоу Погоня за знаменитостями.

Читайте также: Шестилетняя дочь Кличко увлеклась боксом: Владимир не знает, как ее отговорить

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У себя в Instagram Кличко-младший показал короткий ролик. Боксер попал на камеру видеонаблюдения в какой-то подворотне, а когда заметил, что его снимают, сломал камеру!

Участники шоу выступают в роли преступников. Их цель – добраться до указанной точки при ограниченных денежных ресурсах.

В это же время за ними ведет охоту команда следователей, кибераналитиков и даже советник Ангелы Меркель. На исполнение задачи дается 10 дней.

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Напомним, что накануне Кличко снова заговорил о возвращении в ринг. Он объяснил, почему пока еще рано это делать.

Также боксер пожаловался, что былая слава потихоньку ускользает от него. С момента его ухода из бокса прошло только четыре года, а Кличко уже не узнают.

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