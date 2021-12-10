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Кличко засікла камера відеоспостереження, поки його шукають слідчі у Німеччині

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
10 грудня, 17:23
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Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко продовжує підігрівати інтерес до реаліті-шоу, в якому легендарному боксерові доведеться переховуватися від правосуддя
Володимир Кличко попався на камеру відеонагляду
Володимир Кличко попався на камеру відеонагляду / Фото: Колаж: Сьогодні

Як ми писали раніше, Володимир Кличко взяв участь у реаліті-шоу Погоня за знаменитостями.

Читайте також: Шестирічна донька Кличка захопилася боксом: Володимир не знає, як її відмовити

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У себе в Instagram Кличко-молодший показав короткий ролик. Боксер потрапив на камеру відеоспостереження в якійсь підворітті, а коли помітив, що його знімають, зламав камеру!

Учасники шоу виступають у ролі злочинців. Їхня мета – дістатися до зазначеної точки при обмежених грошових ресурсах.

В цей же час за ними веде полювання команда слідчих, кібераналітиків і навіть радник Ангели Меркель. На виконання завдання дається 10 днів.

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Нагадаємо, що напередодні Кличко знову заговорив про повернення до рингу. Він пояснив, чому поки що рано це робити.

Також боксер поскаржився, що колишня слава потихеньку вислизає від нього. З моменту його відходу з боксу минуло лише чотири роки, а Кличка вже не впізнають.

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