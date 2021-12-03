Кличко в бігах: слідчі Німеччини розпочали розшук

Український боксер Володимир Кличко вирішив перевірити, чи є ще порох у порохівницях, і став справжнім мисливцем за пригодами

Володимир Кличко взяв участь в зйомці серіаліті на виживання

Колишній чемпіон світу взяв участь у зйомках нового пригодницького реаліті-шоу "Погоня за знаменитостями".

Серед інших, учасниками стали актриса Стефані Гісінгер (25 років), співачка Ванесса Май (29 років), актор Том Бек (43), його колега Кіда Ходр Рамадан (45).

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Ціль учасників полягає в тому, щоб самостійно, або в команді з двох людей дістатись до географічної точки. На виконання поставленої цілі у зірок буде тільки 10 днів.

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Володимир Кличко поділився на своїй сторінці у Мережі тизером своїх випробувань:

"Хто має найбільшу силу волі, щоб виграти цей виклик?",- поцікавився у фолловерів боксер.

В свою чергу у коментарях не обійшлось і без хвилі хейту:

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"Потрібно Ф'юрі ушатати, а не в Форт Боярд грати".

"Ф'юрі кращий",- розкритикували підписники зірку.

В серіаліті зірки тікатимуть від Еріха Вада, колишнього секретаря Федеральної ради безпеки і радника канцлера з військової політики, а також команди слідчих, кібераналітиків.

Мисливці будуть намагатись впіймати осіб, які ховаються від правосуддя, а ті втікатимуть через усю Німеччину.

Мета знаменитостей – залишатися непоміченими до кінця.

Спочатку це може здатися досить простим, але учасники мають обмежені фінансові ресурси.

Переглянути пригодницький проект можна буде у бета період – безкоштовно. Після семи днів доведеться заплатити 5,99 євро.

На запитання, що підштовхнуло боксера до участі у такому проекті він відповів:

"Тому що я хочу показати, що мій життєвий принцип, справді може допомогти в конкретних ситуаціях.

Я хочу довести, що сила волі справді є найсильнішою у житті для подолання будь-якого виклику. І, звичайно, я хочу переконати та охопити максимальну кількість людей", – розповів Володимир на своєму ресурсі Klitschko.

Чи зможе боксер оминути радари і піти непоміченими? Які особисті здібності будуть корисні? Усе це має бути показано у "Полюванні на знаменитостей".