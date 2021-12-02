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Шева врятував життя відомому італійському воротареві

Юлія Сениско Юлія Сениско редактор сайту segodnya.ua
2 грудня, 17:20
В закладинки
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Головний тренер Дженоа, коли був гравцем Мілана, розігнав грабіжників і став справжнім супергероєм
Шевченко врятував машину відомому італійському воротарю
Шевченко врятував машину відомому італійському воротарю

1999 року футбольний клуб Мілан купив Андрія Шевченка у київського Динамо за 25 мільйонів доларів. Знайомство зірки українського футболу з Італією відбулося доволі цікаво.

"Була історія, коли я підвозив Шеву..." – розповідає в ефірі YouTube каналу PRESSING колишній воротар Мілана Крістіан Абб'яті.

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Саме Крістіан Абб'яті допомагав адаптуватись українцю в чужій країні. Італійський воротар поділився історією, яка могла налякати Шевченка, і той залишив би Мілан.

"Андрій побачив, як якісь люди крутилися біля мого авто. І йому здалося, що вони хотіли його вкрасти. Шева був у шоці, бо минуло лише три дні, як він переїхав до Мілана", – ділиться італієць.

Хтозна, можливо, італійці розгледіли в Крістіані відомого воротаря і хотіли лише взяти автограф, а Шевченко злякав їх.

"Він підійшов до них запитати, що вони хочуть, і люди швидко сіли у свій автомобіль та поїхали", – зізнався воротар.

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Цілком можливо, що українець на той момент врятував життя свого товариша та його машину.

Ця ситуація не налякала Шевченка, він залишився в Італії і дуже швидко звик до іншої культури.

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Варто зазначити, що Крістіан Абб'яті виділяється скромністю і пересувається на машині, яку може дозволити собі кожен другий європеєць, – Volkswagen Polo. Тоді як українець віддає перевагу розкішним та швидким автомобілям.

Нагадаємо, що в автопарку знаменитості були такі машини, як:

  • ВАЗ
  • Mercedes-Benz
  • Range Rover
  • Jeep
  • Porche

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