Шева у крові?! Що з обличчям української легенди

Сьогодні в Італії пройшов матч 14-го туру Серії А. На виїзді Дженоа зіграла внічию з Удінезе. Андрій Шевченко залишився задоволеним результатом.
Але уважні вболівальники не могли не помітити, що на обличчі тренера була кривава смужка. Що це? Шеву побили?
Пояснюємо. Це не кров, а фарба. Справа в тому, що в Італії відбувається акція на підтримку руху проти домашнього насильства. Багато гравців та тренерів перед виходом на поле намалювали на обличчі червону смужку, що символізує червону картку насильству проти жінок.
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А на післяматчевий коментар Андрій Миколайович прийшов навіть зі своєрідною позначкою – червона смужка на білому тлі. Так наш тренер наголосив, що він проти насильства.
До речі, рік тому з такою самою смужкою грав Кріштіану Роналду, який тоді виступав за Ювентус.