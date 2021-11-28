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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Шева у крові?! Що з обличчям української легенди

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
28 листопада, 17:27
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Головний тренер Дженоа підтримав акцію у боротьбі проти домашнього насильства. Шевченко показав червону картку всім ґвалтівникам
Шевченко проти домашнього насилля
Шевченко проти домашнього насилля

Сьогодні в Італії пройшов матч 14-го туру Серії А. На виїзді Дженоа зіграла внічию з Удінезе. Андрій Шевченко залишився задоволеним результатом.

Але уважні вболівальники не могли не помітити, що на обличчі тренера була кривава смужка. Що це? Шеву побили?

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Пояснюємо. Це не кров, а фарба. Справа в тому, що в Італії відбувається акція на підтримку руху проти домашнього насильства. Багато гравців та тренерів перед виходом на поле намалювали на обличчі червону смужку, що символізує червону картку насильству проти жінок.

А на післяматчевий коментар Андрій Миколайович прийшов навіть зі своєрідною позначкою – червона смужка на білому тлі. Так наш тренер наголосив, що він проти насильства.

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До речі, рік тому з такою самою смужкою грав Кріштіану Роналду, який тоді виступав за Ювентус.

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