Шева намагався підкупити Моурінью перед матчем. Зробив тренеру Роми подарунок

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував дебют Андрія Шевченка на чолі Дженоа.

Рома виграла – 2:0, а автор дубля Фелікс Афена-Гьяна отримає від Моурінью дорогі бутси.

"Перед початком матчу Шевченко подарував мені пляшку червоного вина. Я радий за себе, розчарований за нього, але одного разу все зміниться: він буде радий за себе та розчарований за мене.

Найпрекрасніше в тому, що він закоханий у цей вид спорту та в посаду тренера. Ви повинні бути без розуму від цього, щоб виконувати цю роботу, і він без розуму від цього", – заявив Моурінью.