Шева намагався підкупити Моурінью перед матчем. Зробив тренеру Роми подарунок

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував дебют Андрія Шевченка на чолі Дженоа.
Рома виграла – 2:0, а автор дубля Фелікс Афена-Гьяна отримає від Моурінью дорогі бутси.
"Перед початком матчу Шевченко подарував мені пляшку червоного вина. Я радий за себе, розчарований за нього, але одного разу все зміниться: він буде радий за себе та розчарований за мене.
Найпрекрасніше в тому, що він закоханий у цей вид спорту та в посаду тренера. Ви повинні бути без розуму від цього, щоб виконувати цю роботу, і він без розуму від цього", – заявив Моурінью.
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У турнірній таблиці чемпіонату Італії Рома посідає 5-е місце, набравши 22 очки у 13 матчах. Дженоа йде на 18 позиції: 9 очок після 13 ігор.
28 листопада Дженоа зіграє на виїзді з Удінезе.