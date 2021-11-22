Футболіст, який знищив Шеву, отримає дорогий подарунок від Моурінью

Головний тренер Роми пообіцяв 18-річному футболістові купити бутси за 800 євро після двох голів у ворота Дженоа

18-річний юнак обіграв команду Шевченка

Перший матч Андрія Шевченка на посаді головного тренера Дженоа завершився фіаско. Клуб із Генуї вдома поступився Ромі. Дублем відзначився 18-річний Фелікс Афена-Гьяна.

Святкуючи свій перший гол, футболіст підбіг до Моурінью і тренер кілька разів показав пальцем собі на скроню, демонструючи, що щось пам'ятає.

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