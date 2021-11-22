Шева пояснив, чому він програв Моурінью

Після поразки від Роми Андрій Шевченко не посипає голову попелом і чекає на повернення в стрій провідних гравців Дженоа, яких у поєдинку з римлянами дуже бракувало

Дженоа Шеви програла Ромі 0:2 / Фото: Twitter

Попри поразку у своєму дебютному матчі від Роми 0:2, Андрій Шевченко похвалив свою команду за самовіддачу. А причиною програшу підопічним Жозе Моурінью назвав переповнений лазарет Дженоа.

"Команда виявила характер – у таких складних умовах, коли багатьох провідних гравців не вистачає, лазарет переповнений. Хлопці добре переміщалися, але сил не вистачило. На останніх хвилинах ми пропустили, а потім, коли спробували змінити ситуацію, отримали ще один м'яч".

"Команда віддала багато сил, виклалася. Такі речі завжди подобаються вболівальникам. Я зворушений тим, як вони мене прийняли".

"Наше завдання – повернути гравців у стрій, створити конкуренцію в команді. Легкого життя не буде. Повторюся – якщо ми залишимось у Серії А, це буде як виграш Ліги чемпіонів", – заявив у коментарі Мегого Андрій Шевченко.

Шева – в зоні вильоту / Фото: Twitter

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Якщо до цього матчу Дженоа посідала 17-й рядок у Серії А, то після поразки від Роми опустилася на 18-у сходинку – до зони вильоту.

Але попереду ще 25 турів для виправлення ситуації. Можливо, збудеться побажання, адресоване португальцем Моурінью Шеві до гри: "Програти дебютний матч, але потім виграти багато трофеїв".

РОЗКЛАД ШЕВИ ДО КІНЦЯ РОКУ

28 листопада Удінезе – Дженоа (Серія А)

Удінезе – Дженоа (Серія А) 1 грудня Дженоа – Мілан (Серія А)

Дженоа – Мілан (Серія А) 5 грудня Ювентус – Дженоа (Серія А)

Ювентус – Дженоа (Серія А) 10 грудня Дженоа – Сампдорія (Серія А)

Дженоа – Сампдорія (Серія А) 14 грудня Дженоа – Салернітана (1/16 Кубка Італії)

Дженоа – Салернітана (1/16 Кубка Італії) 17 грудня Лаціо – Дженоа (Серія А)

Лаціо – Дженоа (Серія А) 21 грудня Дженоа – Аталанта (Серія А)

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