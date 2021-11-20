Моурінью побажав Шеві програти

У неділю, 21 листопада, Андрій Шевченко дебютує на посаді головного тренера Дженоа домашнім матчем проти Роми Жозе Моурінью, який 15 років тому маринував українця в запасі Челсі

Шевченко і Моурінью / Фото: Getty Images

Перед недільним матчем проти Дженоа, очолюваної Андрієм Шевченком, тренер Роми Жозе Моурінью побажав українцеві виграти багато трофеїв, але в цьому конкретному поєдинку – програти.

"Мій перший спогад про Шевченка? Те, як він грав. Якщо ти виграєш "Золотий м'яч", Лігу чемпіонів, ти твориш історію".

"Це його перший досвід роботи тренером на клубному рівні. Він провів хорошу роботу зі збірною України, довівши, що у нього є чітка філософія футболу. Він спокійний лідер, бо він спокійна людина".

"Я бажаю йому пережити те саме, що і я – програти у своєму першому матчі як тренер, але потім виграти багато трофеїв", – наводить слова Жозе Моурінью Football Italia.

Жозе Моурінью та Андрій Шевченко / Фото: Колаж: Сьогодні

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При цьому перед матчем з Дженоа Моурінью поскаржився:

"Усю роботу, яку ми провели за тиждень, можна викинути на смітник, тому що ми втратили такого гравця, як Крістанте. Усі три ліві захисники вибули. Комусь доведеться грати не на рідній позиції".

Нагадаємо, що 15 років тому під керівництвом Моурінью Шева грав у Челсі, куди перейшов за 43 млн. євро. Але португалець не довіряв Андрію, віддаючи перевагу Дрогба. Як наслідок, трансфер Шевченка до Челсі визнали одним із найгірших в історії АПЛ.

Додамомо, що після 12 турів Серії А Дженоа перебуває на 17-му рядку, біля зони вильоту, Рома – на шостому.

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