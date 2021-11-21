Фіаско Шевченка: Андрій програв Моурінью

Дженоа Андрія Шевченка у дебютному матчі з українцем поступилася Ромі Жозе Моурінью з рахунком 0:2

Шевченко почав у Дженоа з поразки / Фото: Twitter

Перший матч Андрія Шевченка біля керма Дженоа завершився домашньою поразкою 0:2 від Роми, очолюваної Жозе Моурінью.

Ключовий момент поєдинку, що відбувався під дощем, стався на 82-й хвилині, коли ворота Дженоа вразив Фелікс Афена-Г'ян.

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То був дебютний гол 18-річного ганця за Рому. А на 94-й хвилині цей хлопець оформив дубль.

Показово, що Жозе Моуріньо випустив Афену-Г'яна на 75-й хвилині – і заміна португальця спрацювала.

З тренерської точки зору, Моурінью переграв Шевченка.

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Дженоа – Рома – 0:2

Голи: Афена-Г'ян, 82, 90+4

Зазначимо, що до приходу Шеви Дженоа три матчі, ще за попереднього тренера, зіграла унічию. І ось – поразка, яка відправила очолюваних українцем "грифонів" до зони вильоту.

28 листопада Дженоа Шеви зіграє на виїзді з Удінезе.