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Шева объяснил, почему он проиграл Моуринью

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
22 ноября, 00:31
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После поражения от Ромы Андрей Шевченко не посыпает голову пеплом и ждет возвращения в строй ведущих игроков Дженоа, которых в поединке с римлянами очень не хватало
Дженоа Шевы проиграла Роме 0:2
Дженоа Шевы проиграла Роме 0:2 / Фото: Twitter

Несмотря на поражение в своем дебютном матче от Ромы 0:2, Андрей Шевченко похвалил свою команду за самоотдачу. А причиной проигрыша подопечным Жозе Моуринью назвал переполненный лазарет Дженоа.

"Команда проявила характер – в таких сложных условиях, когда многих ведущих игроков не хватает, лазарет переполнен. Ребята хорошо перемещались, но сил не хватило. И в последние десять минут мы пропустили, а потом, когда попытались изменить ситуацию, получили еще один мяч".

"Команда отдала много сил, выложилась. Такие вещи всегда нравятся болельщикам. Я тронут тем, как они меня приняли".

"Наша задача – вернуть игроков в строй, создать конкуренцию в команде. Легкой жизни не будет. Повторюсь – если мы останемся в Серии А, это будет как выигрыш Лиги чемпионов", – заявил в комментарии Мегого Андрей Шевченко.

Шева – в зоне вылета
Шева – в зоне вылета / Фото: Twitter

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Если до этого матча Дженоа занимала 17-ю строчку в Серии А, то после поражения от Ромы опустилась на 18-е место – в зону вылета.

Но впереди еще 25 туров для исправления ситуации. Возможно, сбудется пожелание, адресованное португальцем Моуринью Шеве до игры: "Проиграть дебютный матч, но затем выиграть много-много трофеев".

РАСПИСАНИЕ ШЕВЫ ДО КОНЦА ГОДА

  • 28 ноября Удинезе – Дженоа (Серия А)
  • 1 декабря Дженоа – Милан (Серия А)
  • 5 декабря Ювентус – Дженоа (Серия А)
  • 10 декабря Дженоа – Сампдория (Серия А)
  • 14 декабря Дженоа – Салернитана (1/16 Кубка Италии)
  • 17 декабря Лацио – Дженоа (Серия А)
  • 21 декабря Дженоа – Аталанта (Серия А)

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Шевченко начал в Дженоа с поражения
Шевченко начал в Дженоа с поражения / Фото: Twitter

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