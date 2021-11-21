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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

І тут кумівство: Шеву в італійський клуб пропхнув впливовий політик

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
21 листопада, 15:20
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Футбольний менеджер Алекс Великих заявив, що Андрія Шевченка пропхали в Дженоа завдяки зв'язкам відомого бізнесмена та політика Сільвіо Берлусконі
Сільвіо Берлусконі і Андрій Шевченко
Сільвіо Берлусконі і Андрій Шевченко / Фото: REUTERS

Напередодні дебютного матчу Андрія Шевченка на чолі Дженоа з'явилися різні чутки про причини призначення українця. Дженоа – Рома трансляція онлайн є на нашому сайті.

Читайте також: Заб'ю двічі по десять м'ячів! Як Берлусконі програв Шевченку власну яхту

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"Я припускав, що Шевченко працюватиме в Монці, де генеральним директором є Адріано Галліані, а власником – Сільвіо Берлусконі. Якби Монца вийшла до Серії А, то й для самого Шевченка це міг би бути цікавим проєкт.

Сільвіо Берлусконі і Андрій Шевченко
Сільвіо Берлусконі і Андрій Шевченко / Фото: Официальный сайт ФК "Милан", REUTERS

Дженоа ж – поєднання факторів. І тут також є близькість сім'ї Берлусконі від імені Альберто Дзангрілло. Новий президент генуезців є особистим лікарем екскерівника Мілана. Сюди ж можна зарахувати зв'язок міської влади з партією Берлусконі", – сказав менеджер в інтерв'ю Матч ТБ.

Великих зробив висновок, що Шевченко потрапив до Дженоа за протекцією Берлусконі та його людей.

Раніше ми писали, що Берлусконі намагався перехопити Шеву та пропонував роботу в італійському підвалі . Тоді Шевченко не захотів працювати у Монці.

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Зазначимо, що Берлусконі перебуває у близьких стосунках із Шевченком з часів його виступу за Мілан, яким раніше володів італійський політик. Більш того, Берлусконі є хрещеним батьком Джордана – старшого сина Шеви.

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