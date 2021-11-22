Шева пытался подкупить Моуринью перед матчем. Сделал тренеру Ромы подарок

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко во главе Дженоа.

Рома выиграла – 2:0, а автор дубля Феликс Афена-Гьяна получит от Моуринью дорогие бутсы.

"Перед началом матча Шевченко подарил мне бутылку красного вина. Я рад за себя, разочарован за него, но однажды все изменится: он будет рад за себя и разочарован за меня.

Самое замечательное в том, что он влюблен в этот вид спорта и в должность тренера. Вы должны быть без ума от этого, чтобы выполнять эту работу, и он без ума от этого", – заявил Моуринью.