Шева пытался подкупить Моуринью перед матчем. Сделал тренеру Ромы подарок

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко во главе Дженоа.
Рома выиграла – 2:0, а автор дубля Феликс Афена-Гьяна получит от Моуринью дорогие бутсы.
"Перед началом матча Шевченко подарил мне бутылку красного вина. Я рад за себя, разочарован за него, но однажды все изменится: он будет рад за себя и разочарован за меня.
Самое замечательное в том, что он влюблен в этот вид спорта и в должность тренера. Вы должны быть без ума от этого, чтобы выполнять эту работу, и он без ума от этого", – заявил Моуринью.
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В турнирной таблице чемпионата Италии Рома занимает 5-е место, набрав 22 очка в 13 матчах. Дженоа идет на 18-й позиции: 9 очков после 13 игр.
28 ноября Дженоа сыграет на выезде с Удинезе.
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