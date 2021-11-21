21 ноября 21:45
Дженоа --
Рома --
21 ноября 14:00
Минай 2
Ингулец 2
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇺🇦 Годовщина Евромайдана Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💸 Тысяча Зеленского
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Сегодня дебют в Серии А: Шевченко рассказал об отношениях с Моуринью

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
21 ноября, 15:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В воскресенье, 21 ноября, Андрей Шевченко дебютирует в качестве главного тренера итальянского Дженоа. Соперником команды из Генуи будет Рома во глава с Жозе Моуринью
Жозе Моуринью и Андрей Шевченко
Жозе Моуринью и Андрей Шевченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Матч 13-го тура чемпионата Италии Дженоа – Рома пройдет на стадионе "Луиджи Феррарис" и начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы проведем онлайн матча с подробным описанием всех ключевых моментов.

45-летний украинский тренер Андрей Шевченко во время игровой карьеры работал под руководством Жозе Моуринью в Челси. Сегодня они сойдутся по разные стороны баррикад.

Реклама

Шевченко рассказал об отношениях с португальским специалистом.

"Подогревается интерес именно к матчу. Я очень хорошо знаю итальянскую прессу, я ее читаю и со многими журналистами общаюсь. В том, что было написано, не было ничего плохого – просто подогревание к матчу.

Все статьи заканчивались фразами, что у нас отличные отношения. Что все недопонимания, которые были представлены журналистами в Англии, все это прошло.

У нас друг к другу полное уважение. Мы общаемся, мне было очень приятно, когда я попросил Жозе написать в моей книге что-нибудь от себя, и он с удовольствием согласился.

Это еще раз подтверждает, что у нас отличные отношения", – сказал Шевченко в комментарии для Megogo.

На данный момент Дженоа занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А, располагаясь на границе с зоной вылета.

Реклама

Рома располагается на восьмом месте в таблице чемпионата Италии.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Днепр-1
15
24:15
31
4
Заря
15
34:18
29
5
Ворскла
14
23:11
28
6
Александрия
15
15:13
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
14
13:20
13
11
Львов
15
11:23
13
12
Колос
13
8:21
11
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Воскресенье, 21 ноября
2:2
Смотри на:
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять