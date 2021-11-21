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Металлист 1925 --
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Десна --
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Ворскла --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Дебют Шевченко в Серии А: онлайн матча Дженоа – Рома

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
21 ноября, 13:22
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В воскресенье, 21 ноября, Андрей Шевченко дебютирует в качестве главного тренера итальянского Дженоа. Экзаменовать Шеву будет Рома Жозе Моуринью

Матч 13-го тура чемпионата Италии Дженоа – Рома пройдет на стадионе "Луиджи Феррарис" и начнется в 21:45 по киевскому времени. Мы проведем онлайн матча с подробным описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН ДЖЕНОА – РОМА

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Дебют Шевы

Это будет дебютный матч для Андрея Шевченко во главе Дженоа. Украинец возглавил клуб 7 ноября, но с тех пор команда не проводила официальных матчей из-за паузы на матчи сборных.

Знакомство с командой Шева начал в сокращенном составе, ведь многие игроки разъехались по своим сборным. В отсутствие лидеров Дженоа провела спарринг со своим молодежным составом и одержала победу 1:0.

Турнирное положение

Дженоа провалила старт текущего сезона, одержав в первых 12 турах всего одну победу. Случилось это еще в 12 сентября. С тех пор "грифоны" провели девять матчей, в которых трижды проиграли и шесть раз сыграли вничью.

На данный момент Дженоа занимает 17-е место в турнирной таблице Серии А, располагаясь на границе с зоной вылета.

Рома располагается на восьмом месте в таблице чемпионата Италии. Подопечные Жозе Моуринью проиграли две предыдущие встречи, а в целом имеют в текущем сезоне уже пять поражений в своем активе.

МКомандаИВНПЗ-ПО
1.Наполи12102024-432
2.Милан13102129-1532
3.Интер1274129-1325
4.Аталанта1374227-1725
5.Лацио1363425-2121
6.Фиорентина1370620-1721
7.Ювентус1363418-1521
8.Рома1261521-1519
9.Болонья1253419-2318
10.Верона1244425-2116
11.Эмполи1251618-2316
12.Торино1242615-1214
13.Сассуоло1242617-1814
14.Удинезе1235415-1814
15.Венеция1233611-1912
16.Специя1332815-3111
17.Дженоа1216517-249
18.Сампдория1223715-259
19.Салернитана1221910-267
20.Кальяри1213813-266

Шевченко VS Моуринью

Шевченко и Моуринью не пересекались в качестве тренеров, зато украинец хорошо помнит период работы под руководством португальца. Хотя это был не лучший период его карьеры.

Как раз при Моуринью Шевченко перешел в Челси, но заиграть в английской команде ему не удалось. Тогда Жозе отдал предпочтение Дидье Дрогба, а Шева спустя время транзитом через Милан вернулся в Динамо.

Шевченко и Моуринью
Шевченко и Моуринью / Фото: Getty Images

Слова перед матчем

Андрей Шевченко: "Если мы не вылетим из Серии А, это будет даже не как выигрыш чемпионата Италии, а как победа в Лиге чемпионов".

Жозе Моуринью: "Я желаю ему пережить то же, что и я – проиграть в своем первом матче в качестве тренера, но затем выиграть много трофеев".

Как команды готовились к матчу

Тренировка Дженоа

Тренировка Ромы

Котировки букмекеров

Фаворитом у букмекеров в сегодняшней встрече выступают гости: коэффициент на победу команды Жозе Моуринью – 1.79, на ничью – 4.08, на победу команды Андрея Шевченко – 4.74

Где смотреть дебют Шевы

Матч Дженоа – Рома в прямом эфире можно будет смотреть с помощью сервиса MEGOGO. Начало трансляции – в 21:45.

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И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Днепр-1
15
24:15
31
4
Заря
15
34:18
29
5
Ворскла
14
23:11
28
6
Александрия
15
15:13
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
14
13:20
13
11
Львов
15
11:23
13
12
Колос
13
8:21
11
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
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