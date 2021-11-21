Дженоа – Рома: во сколько и где смотреть дебютный матч Шевы в Италии

Дженоа Андрея Шевченко занимает 17-е место в чемпионате Италии, Рома Жозе Моуринью – восьмое. Онлайн Дженоа – Рома доступен на нашем сайте.
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ
Поединок Дженоа – Рома в прямом эфире можно будет смотреть с помощью сервиса MEGOGO. Начало трансляции в воскресенье, 21 ноября – в 21:45 по киевскому времени
Далее по теме
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Фаворитом поединка аналитики букмекерских контор называют Рому. На ее победу установлен коэффициент 1.74, на ничью – 3.95, на победу Дженоа – 4.80. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:
- выигрыш Дженоа – 20%
- ничья – 24%
- выигрыш Ромы – 56%
- наиболее вероятные счета – 1:1, 0:2
Напомним, накануне тренер Ромы Жозе Моуринью заявил: "Я желаю Шевченко пережить то же, что и я – проиграть в своем первом матче в качестве тренера, но затем выиграть много трофеев".
СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ
По оценкам аналитиков Transfermarkt, кадровая обойма Ромы более чем в четыре раза дороже состава Дженоа – 429 млн евро против 97 млн евро.
Отметим, что накануне Шевченко сделал самое пафосное заявление в своей карьере. "Если мы не вылетим из Серии А, это будет даже не как выигрыш чемпионата Италии, а как победа в Лиге чемпионов", – сказал Андрей.
Тем не менее тренер Дженоа дал понять, что в матче с Ромой рассчитывает на победу.
Читайте также:
- Сегодня дебют в Серии А: Шевченко рассказал об отношениях с Моуринью
- И здесь кумовство: Шеву в итальянский клуб пропихнул влиятельный политик
- Шевченко с георгиевской ленточкой: зрада перед дебютом в Италии
- Шеву бросает легенда Дженоа
- "Лучше и быть не могло". Лидер Дженоа высказался о назначении Шевченко
- Игроки клубов Серии А: трансферные цели Шевченко в Дженоа