Сьогодні дебют у Серії А: Шевченко розповів про стосунки з Моурінью

У неділю, 21 листопада, Андрій Шевченко дебютує як головний тренер італійського Дженоа. Суперником команди з Генуї буде Рома на чолі з Жозе Моурінью

Жозе Моурінью та Андрій Шевченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Матч 13-го туру чемпіонату Італії Дженоа – Рома пройде на стадіоні "Луїджі Фераріс" і розпочнеться о 21:45 за київським часом. Ми проведемо онлайн матча із докладним описом усіх ключових моментів.

45-річний український тренер Андрій Шевченко під час ігрової кар'єри працював під керівництвом Жозе Моурінью у Челсі. Сьогодні вони зійдуться з різних боків барикад.

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Шевченко розповів про стосунки із португальським фахівцем.

"Підігрівається інтерес саме до матчу. Я дуже добре знаю італійську пресу, я її читаю і з багатьма журналістами спілкуюся. У тому, що було написано, не було нічого поганого – просто підігрів до матчу. Усі статті закінчувалися фразами, що ми маємо відмінні стосунки. Що всі нерозуміння, які були представлені журналістами в Англії, все це пройшло.

У нас друг до одного повна повага. Ми спілкуємося, мені було дуже приємно, коли я попросив Жозе написати в моїй книзі щось від себе, і він із задоволенням погодився. Це ще раз підтверджує, що у нас чудові стосунки", – сказав Шевченко у коментарі для Megogo.

На цей момент Дженоа займає 17-е місце у турнірній таблиці Серії А, розташовуючись на кордоні із зоною вильоту.

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Рома знаходиться на восьмому місці в таблиці чемпіонату Італії.