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Перед дебютом в Италии Шевченко вспомнили фото с георгиевской ленточкой

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
21 ноября, 14:16
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Сегодня большой день в карьере Андрея Шевченко – он проведет первый матч в качестве главного тренера Дженоа. Но болельщики украинца решили ему немного подпортить настроение
Андрей Шевченко с георгиевской ленточкой
Андрей Шевченко с георгиевской ленточкой

Накануне встречи против Ромы один из поклонников украинского тренера раскопал компромат на Шеву. Смотреть Дженоа – Рома можно на нашем сайте.

Читайте также: "Лучше и быть не могло". Лидер Дженоа высказался о назначении Шевченко

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Компроматом оказались фото с посещения Шевой хоккейного матча в России между питерским СКА и московским Динамо.

Украинцу тогда вручили именную футболку с надписью Ленинград и нашитой сверху георгиевской ленточкой. В СКА отмечали 70-летие снятия блокады Ленинграда и проводили ряд матчей в ретро-форме.

"Я приехал встретиться с друзьями, и, зная, что будет проходить такой интересный матч, с удовольствием пришел на стадион.

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Я в детстве занимался одновременно и футболом, и хоккеем, поэтому на уровне любителя понимаю эту игру, болею, очень люблю смотреть", – признавался тогда украинец.

Случилось это 15 января 2014 года, еще до того, как Россия вторглась в Крым и Донбасс, но уже вовсю кипели страсти на Майдане.

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Ранее мы писали, что Шева сделал самое пафосное заявление в своей карьере. Украинский наставник Дженоа сравнил выполнение турнирного задания своей команды с выигрышем самого престижного еврокубка.

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