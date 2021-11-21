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Перед дебютом в Італії Шевченку згадали фото з георгіївською стрічкою

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
21 листопада, 14:16
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Сьогодні великий день у кар'єрі Андрія Шевченка – він проведе перший матч як головний тренер Дженоа. Але вболівальники українця вирішили йому трохи зіпсувати настрій

Напередодні зустрічі проти Роми один із шанувальників українського тренера розкопав компромат на Шеву. Дивитися Дженоа – Рома можна на нашому сайті.

Читайте також: " Краще і бути не могло". Лідер Дженоа висловився про призначення Шевченка

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Компроматом виявилися фото із відвідування Шевою хокейного матчу в Росії між пітерським СКА та московським Динамо.

Українцю тоді вручили іменну футболку з написом Ленінград та нашитою зверху георгіївською стрічкою. У СКА відзначали 70-річчя зняття блокади Ленінграда та проводили низку матчів у ретро-формі.

"Я приїхав зустрітися з друзями, і знаючи, що проходитиме такий цікавий матч, із задоволенням прийшов на стадіон.

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Я в дитинстві займався одночасно і футболом, і хокеєм, тому на рівні любителя розумію цю гру, вболіваю, дуже люблю дивитися", – зізнавався тоді українець.

Сталося це 15 січня 2014 року, ще до того, як Росія вторглася до Криму та Донбасу, але вже щосили кипіли пристрасті на Майдані.

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Раніше ми писали, що Шева зробив найпафоснішу заяву у своїй кар'єрі. Український наставник Дженоа порівняв виконання турнірного завдання своєї команди з виграшем найпрестижнішого єврокубку.

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