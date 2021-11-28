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Перше очко Шеви в Італії фанатів не потішило: Дженоа не може виграти 11 матчів поспіль

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
28 листопада, 15:26
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Андрій Шевченко провів другий матч на чолі Дженоа, але поки не може похвалитися перемогою в Серії А. Його команда поділила очки з Удінезе
Андрій Шевченко набрав перші очки в Серії А
Андрій Шевченко набрав перші очки в Серії А / Фото: REUTERS

Підопічні Шевченка більше володіли м'ячем і зробили більше передач, проте Удінезе діяв трохи гостріше.

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Хазяї поля завдали більше ударів і були трохи точнішими. Проте до забитих голів справа так і не дійшла – фінальний свисток зафіксував нічию 0:0.

Шевченко поки не може перемогти в Італії
Шевченко поки не може перемогти в Італії / Фото: Twitter

Дженоа залишився у зоні вильоту, продовживши свою серію без перемог до 11 матчів. Удінезе піднялося на 14-те місце у турнірній таблиці Серії А.

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Нагадаємо, Андрій Шевченко очолив Дженоа 7 листопада. Свій дебютний матч у Серії А як наставник Шева програв.

Його команда поступилася Ромі Жозе Моурінью, який раніше тренував Шевченка у Челсі

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Моурінью і Шевченко
Моурінью і Шевченко / Фото: Twitter

До речі, раніше з'явилися чутки, що Ярмоленко зовсім скоро може перейти до Дженоа. Відомий італійський спортивний журналіст зробив гучну заяву про перехід українського вінгера до команди Шевченка.

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