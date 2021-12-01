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11 грудня 00:00
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Команда Шевченка принизливо програла Мілану

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
1 грудня, 23:47
В закладинки
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Дженоа на своєму полі поступилася з рахунком 0:3 та погіршила своє турнірне становище у Серії А
Андрій Шевченко програв своїй колишній команді із розгромним рахунком
Андрій Шевченко програв своїй колишній команді із розгромним рахунком / Фото: Колаж: Сьогодні

У поєдинку 15 туру чемпіонату Італії з футболу Мілан на виїзді розгромив Дженоа, яку очолює український фахівець Андрій Шевченко, з рахунком 3:0. Ми вели онлайн матчу Дженоа – Мілан на нашому сайті.

Для "россонері" цей матч був принциповим, оскільки Шевченко, будучи футболістом, успішно виступав у їхньому складі та є легендою клубу.

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До того ж, Мілан в останніх трьох турах набрав лише одне очко, тому мотивації гостям було не позичати. У такій ситуації аутсайдеру залишалося сподіватися лише диво.

Гол Ібрагімовича, 10 хв

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Інтрига вмерла досить швидко. Вже на 10-й хвилині Златан Ібрагімович відкрив рахунок, а дубль Жуніора Мессіаса в середині зустрічі зробив цифри на табло принизливими для Шевченка.

Гол Мессіаса, 45+2 хв

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Гол Мессіаса, 61 хв

Дженоа залишається на 18 місці у турнірній таблиці, маючи в активі 1 очко. Команда з Генуї веде боротьбу збереження прописки в елітному дивізіоні.

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34
4
Зоря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
16
12:23
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
16
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18:38
7
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