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Бо українець: Шевченко навіть не розглядає варіант покупки Ярмоленка

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
2 грудня, 14:43
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Лідер збірної України Андрій Ярмоленко найближчим часом не перейде до Дженоа Андрія Шевченка. Вся справа у паспорті українця
Андрій Ярмоленко у Вест Гемі
Андрій Ярмоленко у Вест Гемі / Фото: REUTERS

Після поразки від Мілана Шевченко зізнався, що зараз кандидатура українця не розглядається.

"Цим займатиметься спортивний директор. Я зайнятий командою, у нас зараз багато ігор. У нас два місця для гравців не з Євросоюзу зайняті. Ми не можемо брати гравців без європейського паспорта", – повідомив Шева в ефірі Youtube-каналу. PRESSING.

Тренер Дженоа Андрій Шевченко
Тренер Дженоа Андрій Шевченко / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що у чемпіонаті Італії діє ліміт на гравців без паспорта ЄС. Щоб придбати Ярмоленка чи іншого гравця збірної України Дженоа, потрібно продати когось зі своїх легіонерів.

Цікаво, що раніше агент Вадим Шаблій підтримав переїзд Ярмоленка до Серії А.

"В принципі, чемпіонат Італії – це для Андрія. Думаю, він там ще років три-чотири зможе тримати свій рівень і виглядати. Андрій Миколайович з ним давно працює, гравець знає вимоги тренера. Чому б і ні?", – сказав Шаблій.

Андрій Шевченко і Андрій Ярмоленко
Андрій Шевченко і Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

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