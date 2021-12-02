Потому что украинец: Шевченко даже не рассматривает вариант покупки Ярмоленко

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко в ближайшее время не перейдет в Дженоа Андрея Шевченко. Все дело в паспорте украинца

Андрей Ярмоленко в Вест Хэме / Фото: REUTERS

После поражения от Милана Шевченко признался, что в данный момент кандидатура украинца не рассматривается.

"Этим будет заниматься спортивный директор. Я занят командой, у нас сейчас много игр. У нас два места для игроков не из Евросоюза заняты. Мы не можем брать игроков без европейского паспорта", – сообщил Шева в эфире Youtube-канала PRESSING.

Тренер Дженоа Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Напомним, что в чемпионате Италии действует лимит на игроков без паспорта ЕС. Чтобы приобрести Ярмоленко или другого игрока сборной Украины Дженоа нужно продать кого-то из своих легионеров.

Интересно, что ранее агент Вадим Шаблий поддержал переезд Ярмоленко в Серию А.

"В принципе, чемпионат Италии – это для Андрея. Думаю, он там еще года три-четыре сможет держать свой уровень и выглядеть. Андрей Николаевич с ним давно работает, игрок знает требования тренера. Почему бы и нет?", – сказал Шаблий.