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Команда Шевченко унизительно проиграла Милану

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
1 декабря, 23:47
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Дженоа на своем поле уступила со счетом 0:3 и ухудшила свое турнирное положение в Серии А
Андрей Шевченко проиграл своей бывшей команде с разгромным счетом
Андрей Шевченко проиграл своей бывшей команде с разгромным счетом / Фото: Коллаж: Сегодня

В поединке 15-го тура чемпионата Италии по футболу Милан на выезде разгромил Дженоа, которую возглавляет украинский специалист Андрей Шевченко, со счетом 3:0. Мы вели онлайн матча Дженоа – Милан на нашем сайте.

Для "россонери" этот матч был принципиальным, поскольку Шевченко, будучи футболистом, успешно выступал в их составе и является легендой клуба.

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К тому же Милан в последних трех турах набрал лишь одно очко, поэтому мотивации гостям было не занимать. В такой ситуации аутсайдеру оставалось надеяться лишь на чудо.

Гол Ибрагимовича, 10 мин

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Интрига умерла довольно быстро. Уже на 10 минуте Златан Ибрагимович открыл счет, а дубль Жуниора Мессиаса в середине встречи сделал цифры на табло унизительными для команды Шевченко.

Гол Мессиаса, 45+2 мин

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Гол Мессиаса, 61 мин

Дженоа остается на 18 месте в турнирной таблице, имея в активе 1 очко. Команда из Генуи ведет борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе.

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32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
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23
8
Верес
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9
Металлист 1925
16
16:26
19
10
Колос
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11:22
18
11
Рух
15
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16
12
Львов
16
12:23
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
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