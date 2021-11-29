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Чемпионат Италии – это для Андрея: агент поддержал переход Ярмоленко к Шевченко

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
29 ноября, 15:37
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Агент Вадим Шаблий высказался поводу возможного перехода лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко из Вест Хэма в Дженоа Андрея Шевченко
Андрей Ярмоленко и Андрей Шевченко
Андрей Ярмоленко и Андрей Шевченко / Фото: УАФ

С приходом в команду Шевченко поползли слухи о потенциальных новичках команды. Среди них был и Андрей Ярмоленко.

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"На данный момент – это слухи. Никто ни с клубом, ни с нами не связывался, никто ничто не обсуждал. В принципе, чемпионат Италии – это для Андрея.

Андрей Ярмоленко в Вест Хэме
Андрей Ярмоленко в Вест Хэме / Фото: REUTERS

Думаю, он там еще года три-четыре сможет держать свой уровень и выглядеть. Андрей Николаевич с ним давно работает, игрок знает требования тренера. Почему бы и нет?

Андрей Шевченко набрал первые очки в Серии А
Андрей Шевченко набрал первые очки в Серии А / Фото: REUTERS

Ярмоленко интересуются многие клубы, а вот со стороны Вест Хэма пока ничего нет. У него контракт до лета. Мы ждем развития событий. Но интереса, конечно, к Андрею много", – сказал Шаблий в эфире телеканала Футбол 1.

Кстати, ранее мы писали, что Ярмоленко сводил жену в дорогущий ресторан. Лидер сборной Украины со своей супругой пришел полакомиться мясом от знаменитого турецкого шеф-повара.

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