Чемпионат Италии – это для Андрея: агент поддержал переход Ярмоленко к Шевченко

С приходом в команду Шевченко поползли слухи о потенциальных новичках команды. Среди них был и Андрей Ярмоленко.
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"На данный момент – это слухи. Никто ни с клубом, ни с нами не связывался, никто ничто не обсуждал. В принципе, чемпионат Италии – это для Андрея.
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Думаю, он там еще года три-четыре сможет держать свой уровень и выглядеть. Андрей Николаевич с ним давно работает, игрок знает требования тренера. Почему бы и нет?
Ярмоленко интересуются многие клубы, а вот со стороны Вест Хэма пока ничего нет. У него контракт до лета. Мы ждем развития событий. Но интереса, конечно, к Андрею много", – сказал Шаблий в эфире телеканала Футбол 1.
Кстати, ранее мы писали, что Ярмоленко сводил жену в дорогущий ресторан. Лидер сборной Украины со своей супругой пришел полакомиться мясом от знаменитого турецкого шеф-повара.